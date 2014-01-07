Доска объявлений о кошках и собаках
Эта доска создана для размещения объявлений о животных: будь то о пропавших или найденных или же тех, кто ищет свой дом. Здесь вы можете разместить ваше объявление или найти то, которое вас заинтересует.
Эта доска создана для размещения объявлений о животных: будь то о пропавших или найденных или же тех, кто ищет свой дом. Здесь вы можете разместить ваше объявление или найти то, которое вас заинтересует.
Этот раздел посвящен самым особенным животным — кошкам и собакам инвалидам, которые ищут дом и добрые руки новых хозяев. Если вы ищете себе доброго друга, то эти питомцы будут для вас самыми преданными и верными друзьями. Подарите им кусочек своей любви!
Сайт создан на альтруистических началах и преследует цель сделать жизнь домашних (а иногда и бездомных) кошек и собак лучше.
Мы будем признательны за обратную связь или любую помощь в развитии нашего проекта (например, размещение актуальных объявлений у нас на доске, а также репосты, лайки и комментарии наших материалов). По всем вопросам пишите в нашу группу в ВК или на почту.
На нашем сайте Вы можете найти большое количество полезной информации про собак и кошек:
- Полезные и актуальные статьи про питание, здоровье, уходу и многим другим насущным темам
- Доску объявлений о покупке/продаже, поиске домашних животных, а также поиске сервисов для питомцев, таких как груминг, клиники, гостиницы и питомники.
Иногда доска объявлений для владельцев животных просто необходима. Она помогает найти своего любимца либо же, наоборот, помочь вернуть потеряшку-усатика его законному хозяину. Все, что необходимо, - это заполнить все графы в форме. В поле текста написать максимально подробную информацию: где, когда, при каких условиях потерялся или был найден усатик, любые отметины или особенности (был ли ошейник, какого цвета, сделана ли тату с номером, есть ли родимые пятна причудливой формы и прочее).
Сайт «Усатики» не берет плату за размещение информации о пропаже/находке/пристройстве в добрые руки. Хотите разместить бесплатные объявления о купле/продаже животных? Опять же мы рады вам помочь.
«Усатики» — это не просто сайт о животных с объявлениями и статьями, но и место для отдыха.
На помощь придут забавные истории о чужих домашних питомцах. Кстати, вы можете сами написать свою историю, разместить ее. Тем самым вы поделитесь забавными историями из жизни вашего питомца с другими посетителями сайта. Почему бы не похвастаться своим красавцем, разместив его фото в написанной вами истории. Нет никаких ограничений на количество размещаемых статей одним пользователем. Если не знаете о чем рассказать, то почитайте истории других владельцев усатиков.