Коротко о нас

Сайт создан на альтруистических началах и преследует цель сделать жизнь домашних (а иногда и бездомных) кошек и собак лучше.

Мы будем признательны за обратную связь или любую помощь в развитии нашего проекта (например, размещение актуальных объявлений у нас на доске, а также репосты, лайки и комментарии наших материалов). По всем вопросам пишите в нашу группу в ВК или на почту.