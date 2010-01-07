Доска объявлений о кошках и собаках

Эта доска создана для размещения объявлений о животных: будь то о пропавших или найденных или же тех, кто ищет свой дом. Здесь вы можете разместить ваше объявление или найти то, которое вас заинтересует.

Продажа
Продажа Golden British Москва Британская
4 0 3 месяца
Покупка
Покупка Куплю щенка Борисоглебск Воронежская область Португальская овчарка Као да Серра де Айрес
5 0 4 месяца
Продажа
Продажа Басенджи щенки Москва басенджи
14 0 6 месяцев
Продажа
Продажа Бенгальские котята и котята породы тойге... Москва, Зеленоград Бенгальская порода, тойгер
12 0 9 месяцев
Продажа
Продажа Щенки Американского Булли Москва не указан
34 0 9 месяцев
Продажа
Продажа Скоттиш страйт редкого окраса Валдай шотландская
97 0 10 месяцев
Продажа
Продажа Котик скоттиш страйт в Валдае Валдай шотландская
64 0 10 месяцев
Пропавшие
Пропавшие Пропал кот Тишка Долгопрудный не указан
507 0 11 месяцев
Продажа
Продажа Японский хин — щенки Екатеринбург ЯПОНСКИЙ ХИН
152 0 12 месяцев

Приютите животных-инвалидов!

Этот раздел посвящен самым особенным животным — кошкам и собакам инвалидам, которые ищут дом и добрые руки новых хозяев. Если вы ищете себе доброго друга, то эти питомцы будут для вас самыми преданными и верными друзьями. Подарите им кусочек своей любви!

Особенные
Особенные Кошечка Сия без глазика ищет дом Москва Нет породы
1840 0 2 года
Особенные
Особенные Хаски в Ижевске Ижевск Хаски
902 0 2 года
Особенные
Особенные Собака Бусинка в добрые руки Воркута Нет породы
1749 0 2 года
Особенные
Особенные Особенная Кнопка ищет дом! Ярославль Помесь лайки
1193 0 2 года
Особенные
Особенные Кошка кнопочка с лейкозом в добрые руки Москва Нет породы
1972 0 2 года
Особенные
Особенные Котик Кузя с одним глазиком ищет дом Ростов-на-Дону Нет породы
2118 0 2 года
Особенные
Особенные Котик без глаза в добрые руки Москва Нет породы
1880 0 3 года
Особенные
Особенные Котенок Рыжик ищет дом (Московская облас... Электросталь Нет породы
2459 0 3 года
Особенные
Особенные Молодая кошка Норка в добрые руки Воронеж Нет породы
1171 0 3 года

Портал о кошках и собаках

Коротко о нас

Сайт создан на альтруистических началах и преследует цель сделать жизнь домашних (а иногда и бездомных) кошек и собак лучше.

Мы будем признательны за обратную связь или любую помощь в развитии нашего проекта (например, размещение актуальных объявлений у нас на доске, а также репосты, лайки и комментарии наших материалов). По всем вопросам пишите в нашу группу в ВК или на почту.

Что есть на сайте?

На нашем сайте Вы можете найти большое количество полезной информации про собак и кошек:
- Полезные и актуальные статьи про питание, здоровье, уходу и многим другим насущным темам
- Доску объявлений о покупке/продаже, поиске домашних животных, а также поиске сервисов для питомцев, таких как груминг, клиники, гостиницы и питомники.

Доска объявлений

Иногда доска объявлений для владельцев животных просто необходима. Она помогает найти своего любимца либо же, наоборот, помочь вернуть потеряшку-усатика его законному хозяину. Все, что необходимо, - это заполнить все графы в форме. В поле текста написать максимально подробную информацию: где, когда, при каких условиях потерялся или был найден усатик, любые отметины или особенности (был ли ошейник, какого цвета, сделана ли тату с номером, есть ли родимые пятна причудливой формы и прочее).

Сайт «Усатики» не берет плату за размещение информации о пропаже/находке/пристройстве в добрые руки. Хотите разместить бесплатные объявления о купле/продаже животных? Опять же мы рады вам помочь.

Отдых

«Усатики» — это не просто сайт о животных с объявлениями и статьями, но и место для отдыха.

На помощь придут забавные истории о чужих домашних питомцах. Кстати, вы можете сами написать свою историю, разместить ее. Тем самым вы поделитесь забавными историями из жизни вашего питомца с другими посетителями сайта. Почему бы не похвастаться своим красавцем, разместив его фото в написанной вами истории. Нет никаких ограничений на количество размещаемых статей одним пользователем. Если не знаете о чем рассказать, то почитайте истории других владельцев усатиков.